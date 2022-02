Osimhen, l’entourage: “Titolare contro il Barcellona, ama Napoli, la considera sua moglie. Crede nello Scudetto”

Victor Osimhen sarà titolare contro il Barcellona. L’entourage rivela anche alcuni retroscena legati al Napoli.

Osimhen titolare contro il Barcellona, Lo sostiene Oma Akatugba, membro dell’entourage del Nigeriano ai microfoni di 1 station Radio:

“Osimhen sarà in campo contro il Barcellona? Sì. Sta bene e sta migliorando, è in grande condizione. L’infortunio al volto è sempre più alle spalle. Dispiaciuto per non aver partecipato alla Coppa d’Africa? Victor non può scegliere tra due amori: la Nigeria è sua madre, ma Napoli è come una moglie per lui, una fidanzata. Era triste per non aver aiutato la Nigeria, ma è stato contento di restare a Napoli per aiutare la squadra a lottare per lo Scudetto”.

Akatugba ha poi aggiunto ulteriori dettagli : “La sfida col Barcellona aiuterà Victor a crescere, in termini di mentalità, come uomo ed attaccante? Osimhen ha un grande potenziale e affrontare le squadre migliori ti dà sempre qualcosa di più. Con il Lille, però, ha già fatto esperienza in campo internazionale ed ha segnato contro squadre importanti: ricordo la sua super prestazione contro il Chelsea, ad esempio.

Victor crede nello Scudetto? Ci crede, certo. E ci crede molto. E’ un ragazzo tanto ambizioso. Victor crede fortemente in tutto ciò che fa e l’impegno che metterà nella ricerca dello Scudetto, di conseguenza, sarà massimo. Osimhen è un sognatore e, per lui, sognare di vincere col Napoli è il minimo”.

“Chi la vincerà, quest’anno la Champions league? Pronostico arduo, non è semplice dirlo. Se devo sbilanciarmi, allora punto su uno tra il Manchester City e il Paris Saint-Germain”, ha concluso il giornalista africano, Oma Akatugba.