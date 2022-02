Barcellona-Napoli: tifosi azzurri e del Boca cantano insieme, euforia alle stelle

Barcellona-Napoli con un clima di festa, tifosi del Napoli e del Boca Juniors hanno cantato insieme in strada prima del match di Europa League. Barcellona, Napoli e Boca Juniors sono unite da un unico, grande filo conduttore, Diego Armando Maradona. Anche la prima pagina di Marca ha messo oggi in evidenza l’unione che c’è tra la squadra catalana e quella partenopea, ma con l’arrivo dei tifosi del Boca Juniors è arrivato anche il terzo componente che ha dato via alla festa.

Un clima bellissimo quello che si respira a Barcellona. Al Camp Nou ci saranno circa 75 mila spettatori, tra cui alcune migliaia di tifosi del Napoli. La gara di Europa League è visto come una sorta di sfida di Champions visto il blasone delle due società che scendono in campo. L’entusiasmo è molto alto, soprattutto tra i tifosi del Napoli che potranno contare anche sulla presenza di Osimhen dal primo minuto col Barcellona.