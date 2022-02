Alcuni dei più grandi giocatori di calcio al mondo nel 2022

È noto ormai che il calcio è lo sport più seguito di sempre, ci sono tante squadre che giocano una contro l’altra in diversi campionati nazionali, mondiali e così via. Come in tutti gli altri sport, anche nel calcio ci sono le scommesse calcio che possono essere fatte dai tifosi durante una partita. Molti si chiedono chi sia il più grande calciatore al mondo, di certo tutti hanno un loro parere, ma nessuno può dire con certezza chi sia il più bravo. Noi abbiamo cercato di fare una lista con alcuni giocatori in base a certi criteri, come forza della lega, statistiche, trofei e altri ancora, ma esiste la possibilità che non tutti siano d’accordo con la nostra lista.

Andiamo ora a vedere questi famosi calciatori.

Lionel Messi

Al primo posto si trova Lionel Messi, a molti potrebbe sembrare strano che questo posto non sia occupato da Ronaldo. Anche se Messi non ha proprio brillato in questa stagione a Parigi, non dobbiamo dimenticare gli ultimi 15 anni di dominio assoluto. Di certo, Messi e Ronaldo saranno ricordati come due dei migliori calciatori di tutto il mondo. Però, mentre il ruolo di Ronaldo è stato ridotto, e nonostante il carattere irregolare di Messi, possiamo ancora vedere la grinta di Messi. Dopo una splendida stagione finale a Barcellona e finalmente alzando un trofeo con l’Argentina, Messi è il vincitore in carica del Pallone d’Oro. La sua influenza non dovrebbe mai essere messa in discussione e il suo talento non dovrebbe mai essere sottovalutato. Se non ha trovato il suo ritmo entro la fine della stagione, potrebbe essere in fondo alla lista, ma per ora, se c’è un giocatore al mondo che merita di essere nominato è Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è stato in grado di superare ogni ostacolo che gli veniva lanciato, dall’essere cresciuto in un ambiente duro che avrebbe fatto crollare anche il più forte degli uomini a diventare uno dei più grandi atleti. Cristiano Ronaldo ha segnato il maggior numero di gol nella storia della UEFA Champions League. Ha anche vinto cinque titoli di Champions League, che è il secondo più nella storia per un giocatore. Cristiano Ronaldo possiede cinque premi FIFA Player of the Year. Ronaldo è passato da ala svelta a centravanti talismanico, e rimane uno dei migliori nel settore quando si tratta di mantenere la calma e segnare gol vincenti alla morte.

Una curiosità su Ronaldo è il Museu CR7 in Portogallo che gli fu dedicato, qua si possono vedere foto rare insieme a medaglie e trofei. Alcuni fattori devono essere considerati per essere un grande giocatore di calcio. Aspetti come velocità, flessibilità e potenza di salto sono tutti importanti. Cristiano Ronaldo salta al 5G: per contesto, la forza G è la quantità di forza necessaria per saltare e Ronaldo condivide il suo record con un ghepardo. Anche i ghepardi saltano al 5G.

Robert Lewandowski

Non c’è dubbio che Lewandowski sia il giocatore più in forma al mondo in questo momento. E lo è da un po’. Sembra una parodia che non abbia vinto un Pallone d’Oro nella sua folle carriera. La leggenda polacca possiede un arsenale ben bilanciato di velocità, forza e abilità tecniche e la sua azione in area è sublime. Il suo posizionamento è sempre puntuale e non c’è nessuno in cui preferiresti riporre la tua fiducia in una situazione uno contro uno. Capiamo che le statistiche grezze non sono tutto, ma ti lasceremo con alcuni numeri roventi di Lewandowski ai quali pensare. Ha segnato 328 gol in 357 partite con il Bayern Monaco in tutte le competizioni, inclusi 41 gol in Bundesliga in sole 29 partite la scorsa stagione. In questa stagione, ha anche una media di più di un gol a partita.

Mohamed Salah

Salah è probabilmente il numero 2 al mondo in questo momento in termini di forma pura, ma stiamo cercando di prendere in considerazione una varietà di criteri qui. La corsa diretta di Salah può essere considerata rudimentale dai puristi del calcio, ma non si può negare la sua efficacia. Pochi giocatori al mondo sono più bravi a raccogliere la palla fuori e a guidare attraverso l’area a velocità. È il talismano, l’icona e il re egiziano di Liverpool. Potrebbe essere emerso più tardi nella sua carriera rispetto a molte altre superstar, ma senza dubbio passerà come uno dei grandi di tutti i tempi della Premier League.