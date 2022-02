Koulibaly: “Carattere e sofferenza, Napoli possiamo fare grandi cose”

Kalidou Koulibaly commenta Barcellona-Napoli. Il difensore azzurro carica la squadra: “Per il match di ritorno possiamo fare grandi cose“. Secondo Koulibaly il Napoli ha avuto il “coraggio ed il carattere di andare in vantaggio al Camp Nou. Poi però abbiamo un po’ sofferto e ci siamo abbassati, soprattutto nel secondo tempo. La ripresa andava gestita meglio e nell’ultimo quarto d’ora abbiamo sofferto, non riuscivamo più ad uscire facilmente con il palleggio“.

Koulibaly a Sky poi aggiunge: “Veramente un peccato per il rigore, ma anche per il pareggio. Non dobbiamo dimenticare che stavamo giocando con il Barcellona che è una delle squadre più forti in europa. Tra una settimana giocheremo al Maradona, a casa nostra e sappiamo di poter fare grandi cose con i nostri tifosi che ci sosterranno“.

Sul rigore fischiato a Juan Jesus, Koulibaly dice: “Io sono un difensore, per me non è mai rigore. Ma quando sei in area di rigore fischiano questi tocchi, anche se deboli. Sono queste le regole e dobbiamo giocarci. Però abbiamo difeso bene e non abbiamo sofferto molto, solo in alcune fasi della partita. Ora pensiamo alla partita di ritorno in cui non dobbiamo essere timidi, anche di fronte abbiamo una squadra forte come il Barcellona“.