Alvino risponde a Xavi: “Al Napoli manca un rigore netto”

Il Napoli reclama un rigore su Osimhen ma l’arbitro Kovacs non fischia nessun fallo per la trattenuta di Eric Garcia sul nigeriano. Da Barcellona tutti si stanno scandalizzando per il gol in presunto fuorigioco di Zielinski. Piqué e Xavi hanno contestato il gol del Napoli, convinti che ci fosse un fuorigioco non segnalato. In casa Napoli, invece, si contesta il rigore concesso per fallo di mano di Juan Jesus. Secondo Spalletti il penalty è totalmente “inventato”.

Questo è rigore non quello farlocco assegnato al Barcellona!!! https://t.co/YFMXgDctqG — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 17, 2022

Ma Carlo Alvino mette in evidenza un altro calcio di rigore in Barcellona-Napoli non rilevato dall’arbitro. L’azione si svolge nel primo tempo quando Insigne prova a servire Osimhen che scatta verso la porta avversaria. Il nigeriano brucia il difensore, ma Eric Garcia lo trattiene in maniera evidente, un mezzo blocco e l’attaccante del Napoli va a terra. Kovacs non fischia, il Var decide di non intervenire come invece ha fatto in maniera solerte per segnalare il fallo di mano di Juan Jesus. Al termine di Barcellona-Napoli, Alvino scrive: “Questo è rigore non quello farlocco assegnato al Barcellona“. Alla fine la partita è terminata in parità e quindi allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli dovrà vincere per passare il turno di Europa League e spedire a casa il Barcellona.