Pioggia di critiche su Insigne: “Era in campo?” Arriva la risposta: “Siete in malafede”

Lorenzo Insigne è stato pesantemente criticato per la prestazione fornita in Barcellona-Napoli, match di Europa League. Gli azzurri hanno pareggiato al Camp Nou ed ora si giocano le chance di passare il turno allo stadio Maradona, senza poter contare sulla regola del gol in trasferta.

Molti hanno criticato la prestazione di Insigne, anche le pagelle dei principali quotidiano non hanno dato la sufficienza al giocatore del Napoli. Fuori discussione la sua capacità di sacrificarsi per la squadra, ma è mancato costantemente lo spunto in attacco.

A ‘difendere’ Insigne ci hanno pensato gli spagnoli, con ESPN che ha messo in risalto la prestazione di Insigne con il Barcellona, definendolo un esempio di come si gioca con la squadra. Una definizione condivisa anche da molti utenti spagnoli.

Barcellona-Napoli: Insigne opinioni contrastanti

Eppure sui social continuano a piovere critiche su Lorenzo Insigne. C’è chi addirittura si è chiesto: “Ma perché Lorenzo era in campo“. Altri lamentano la sua “totale assenza nella manovra offensiva del Napoli“, mentre c’è chi dice che “non riesce a saltare un uomo in dribbling“.

Ma oltre alle critiche ci sono anche tanti complimenti al capitano del Napoli che si è sacrificato in maniera costante in fase difensiva. “Chi non ha visto il lavoro di Insigne nel primo tempo è, semplicemente, in malafede” scrivono su twitter. Ci sono tanti commenti del genere, a voler sottolineare il grandissimo lavoro in difesa di Insigne, che praticamente non ha mai lasciato l’uno contro uno di Adama Traoré su Juan Jesus. Un lavoro oscuro quello del capitano azzurro che non sempre emerge come dovrebbe. Anche perché per ripiegare fino alla bandierina del calcio d’angolo, poi non sempre si hanno le energie per essere decisivi in attacco.