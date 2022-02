Gazzetta esalta il Napoli di Spalletti: “Concentrato di tecnica e qualità”

Barcellona-Napoli arriva l’analisi di Gazzetta dello Sport che mette in evidenza le qualità della formazione di Luciano Spalletti. Gli azzurri pareggiano al Camp Nou, magari non contro il Barcellona più forte della storia, ma è pur sempre il Barça che a gennaio si è permesso di comprare Aubameyang, Ferran Torres ed Adama Traoré. Con il pareggio il Napoli mantiene un piccolo vantaggio di passare il turno di Europa League, anche se la regola del gol in trasferta è stata eliminata.

Barcellona-Napoli: nulla di rimproverare

Se da Barcellona Xavi e Piqué parlano di dominio del Barcellona, Gazzetta ha opinioni differenti e scrive: “La sua squadra è un concentrato assoluto di tecnica, qualità, che conosce i tempi dell’attesa e mantiene intatta la sua armonia anche nei momenti più ruvidi. Merito di un collettivo che sa sempre cosa fare: la dote autentica di una squadra di livello e il termometro per valutare il lavoro di un allenatore. Perché più degli schemi, che sono giustamente soggetti all’ispirazione e all’umore dei singoli, conta l’organizzazione della squadra. E il Napoli si muove sempre nel rispetto delle misure e degli spazi da occupare. È da qui che si riparte, che riparte Spalletti, dopo due pareggi – con Inter e appunto Barcellona – che stanno lì a testimoniare la forza e a confermare le aspirazioni della squadra. Di una squadra comunque protagonista in questo finale di stagione“.

Secondo Gazzetta non si può “proprio rimproverare nulla a questo Napoli. Il risultato lascia aperta e affascinante la sfida al Maradona di giovedì prossimo. Una prestazione di questo livello, lascia pensare che gli azzurri capaci di tenere testa a Inter e Barcellona in pochi giorni, possano davvero mantenere un ritmo alto in questo finale di campionato e restare in corsa per lo scudetto“.