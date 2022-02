Barcellona-Napoli, Bargiggia contro Marcolin: ” Avete sentito? roba da spaccare la tv”

Paolo Bargiggia ha commentato la telecronaca di Barcellona-Napoli su DAZN, bacchettando Dario Marcolin.

Il Napoli pareggia in casa del Barcellona nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Segnano Zielinski e Ferran Torres grazie ad un rigore dubbio concesso dall’arbitro Kovacs

Paolo Bargiggia, sui social commentando, quanto è accaduto iduraante la partita tra il Barcellona e il Napoli. “Lo dico da tempo: fossi direttore di una testata sportiva, via subito seconde voci e bordocampisti. Roba vecchia, pesante, insopportabile. Avete sentito Marcolin su Dazn per Barcellona-Napoli? Roba da spaccare la tv, vero Pierluigi Pardo? Ma agli utenti non ci pensate?”.

Durissimo attacco di Paolo Bargiggia all’ex capitano azzurro Dario Marcolin , che ha commentato in diretta come voce tecnica il match del Camp Nou.

Bargiggia ha poi aggiunto un secondo Tweet: “Marcolin è una roba che fa sanguinare le orecchie. Le seconde voci e i bordocampisti sono fastidiosi oltre che inutili”.

Il Napoli può protestare anche per un mancato rigore su Osimhen. Il blocco in area di rigore è sfuggito forse a troppe persone. Anche Sky e DAZN, che durante la telecronaca hanno quasi sorvolato sull’episodio, facendo vedere un mezzo replay.

Il match del Camp Nou si replicherà tra una settimana al Diego Armando Maradona. In caso di parità, a prescindere dal numero di goal, si andrà ai tempi supplementari in virtù del cambio di regolamento.