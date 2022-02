Tutte le scarpe di Mihajlovic, dalle Jordan 1 Retro, a Balenciaga e Dunk

Sinisa Mihajlovic di carattere ne ha da vendere. L’allenatore del Bologna ha avuto personalità da giocatore e continua ad averne anche da allenatore. Ma Mihajlovic ha anche una passione per le scarpe, per le sneakers in particolare. L’allenatore durante il campionato di Serie A ne ha sfoggiate diverse, così Calciatori Brutti ha raccolto una serie di foto e relativi prezzi delle scarpe messe in mostra dall’allenatore serbo. Un guardaroba molto fornito quello di Mihajlovic che abbina le sue sneakers ad ogni occasioni e le sfoggia mentre dalla panchina dirige i suoi calciatori. Scarpe che hanno un prezzo importante e che sono tra le più ricercate sul mercato, soprattutto per chi ha una grande passione per un settore che diventa sempre più importante.

Le sneakers di Mihajlovic

Le scarpe di Mihajlovic hanno fatto il giro del web. L’attuale allenatore del Bologna è infatti stato intravisto più volte con ai piedi le Sacai per Nike LD Waffle “White Nylon”, le Jordan 1 Low “Washed Denim” e diverse colorway di Balenciaga Track. Ma l’allenatore del Bologna ha messo in mostra anche le Travis Scott per Nike SB Dunk Low, lo ha fatto durante il match con il Genoa dello scorso campionato.

Ma Mihajlovic di scarpe e sneakers ne ha sfoggiate tante anche in questo campionato. Le Jordan 1 Retro sono tra quelle più apprezzate sui social, ma non sono mancate una serie di colori per le Nike Dunk. Un modello, quest’ultimo che viene apprezzato tantissimo, non solo tra i giovanissimi. Insomma, in quanto a stile Mihajlovic sembra non essere secondo a nessuno. E come si diceva, nemmeno a personalità, dato che da allenatore del Bologna ha detto chiaramente a chi va il suo favore per lo scudetto: “Spero che lo vinca il Napoli“, ha detto Mihajlovic solo qualche settimana fa.