La Premier su Zielinski: pronti sessanta milioni, la decisione del Napoli

Piotr Zielinski è nel pieno della maturazione e quel gol al Barcellona sa tanto di svolta nella carriera. Oramai è un insostituibile per Luciano Spalletti. Giocatore capace di abbinare la qualità con la quantità, di calciare di destro e di sinistro senza alcuna differenza: per delucidazioni basta guardare proprio il gol segnato al Barcellona in Europa League. Prima tiro di mancino con la parate di Ter Stegen, ribattuta di destro e rete. Prestazioni quelle di Zielinski che in Premier League stanno seguendo attentamente. Tanto che molti top club si sono già messi sulle tracce del giocatore polacco, oramai diventato un leader anche fuori dal campo. Molto spesso ci ha messo la faccia, anche nella scorsa stagione quando con Gattuso le cose non giravano sempre al meglio.

Calciomercato: il futuro di Zielinski

Gazzetta dello Sport parla di un interessamento della Premier League per Zielinski, con la valutazione del giocatore che è “lievitata a sessanta milioni di euro” anche perché “parliamo di un 27enne nel pieno della maturazione e con un contratto lungo che mette De Laurentiis nelle condizioni di poter decidere il prezzo“.

Ma se per Fabian Ruiz i giochi sembrano quasi fatti, con lo spagnolo che piace a Barcellona e Psg e che a fine stagione può lasciare Napoli, non si può dire la stessa cosa del polacco. Zielinski piace non solo in Premier League ma anche in Spagna, però il Napoli ha fatto una scelta chiara non lo cederà. Anzi “attorno a lui costruirà il futuro. Non è stata nemmeno concordata una clausola rescissoria e questo dà forza alla società, Spalletti è innamorato delle sue qualità” scrive Gazzetta. Il giocatore ha un contratto con il Napoli fino al 2024 e non ha mai dato segnali di voler andare via. Anzi è sempre più legato alla maglia azzurra, così come Koulibaly ed il Napoli dalla prossima stagione vorrebbe ripartire da questi due punti fermi.