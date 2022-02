Tuttosport – Fabian Ruiz il Psg fa sul serio: De Laurentiis fissa il prezzo

Il Napoli si gode Fabian Ruiz, ma le sirene del mercato sono sempre molto attive, anche perché le prestazioni del giocatore spagnolo interessano tutti. Oramai da qualche giorno si parla insistentemente del futuro del centrocampista che non trova l’accordo per il rinnovo con il club di De Laurentiis. Fabian Ruiz a fine stagione andrà via, questa l’ultima novità riportata da più fonti giornalistiche. Il giocatore vedrà il suo contratto scadere a giugno nel 2023 ed il Napoli non vuole rischiare di perderlo a parametro zero, così com’è accaduto per Lorenzo Insigne, passato al Toronto senza che il club incassasse nulla per il suo cartellino.

Calciomercato: novità Fabian Ruiz

Secondo quanto riferisce Tuttosport il destino dello spagnolo a fine stagione non sarà più in Italia. Il Barcellona è una delle squadre maggiormente interessate al giocatore, ma il PSG per Fabian Ruiz sarebbe disposto a mettere mano al portafogli. De Laurentiis non si scompone e chiede una cifra tra 50 e 60 milioni di euro per cedere il centrocampista. Il Napoli sta pensando di rinnovare Fabian per avere una maggiore forza al momento della vendita del giocatore. I rapporti tra Napoli e PSG sono ottimi, già in passato sono stati formalizzati altre cessioni al club francese come Lavezzi e Cavani.