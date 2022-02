Auriemma: “Deciso il rientro di Lozano, salta due big match”

Hirving Lozano rientrerà in campo solo durante il mese di marzo. Il giocatore ha subito un infortunio alla spalla durante la sfida tra Messico e Panama. Un duro colpo che ha costretto l’attaccante del Napoli ai box. Lozano non si sottoporrà ad intervento chirurgico, ma si è optato per una terapia conservativa, anche se molto probabilmente l’operazione sarà eseguita in estate, quando ci sarà più tempo per il recupero. L’assenza del messicano lascia il Napoli senza uno degli esterni d’attacco a disposizione di Spalletti, un bel problema considerato che pure Politano sarà assente e salterà la sfida con il Barcellona.

Ma se per Politano i tempi di recupero sono di circa dieci giorni, il recupero di Lozano è più lungo. Raffaele Auriemma a Tele A fa sapere: “Da quelle che sono le mie informazioni, Hirving Lozano tornerà in gruppo dopo la partita con il Milan. Anche se la speranza è di poterlo avere prima a Castel Volturno“. Se questa indicazione sarà rispettata allora Lozano salterà due big match quello con la Lazio il 27 febbraio e poi quello con il Milan in programma il 6 marzo. A questo punto Spalletti deve sperare in un pieno recupero di Politano, altrimenti bisognerà sempre adattare qualcuno sulla fascia destra.