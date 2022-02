Auriemma: “Fabian Ruiz ultima stagione al Napoli, decisione presa”

Ultime notizie sul calciomercato del Napoli, con Fabian Ruiz che è uno dei calciatori più seguiti dagli altri club. Il centrocampista spagnolo ha un contratto che scade nel 2023 e se il Napoli non vuole perderlo a parametro zero deve prolungare il contratto, ma il rinnovo di Fabian è bloccato. Intanto lo spagnolo sarà ancora protagonista di Barcellona-Napoli in Europa League. Proprio il Barça è una delle squadre che segue Fabian Ruiz, molto sensibile alla chiamata delle big europee.

Cessione Fabian Ruiz

Anche Raffaele Auriemma parla di Fabian Ruiz, richiamando un pezzo del Corriere dello Sport, in cui si parla del rinnovo dello spagnolo. Secondo Auriemma “calciatore e club sono d’accordo: sarà venduto a fine stagione”. Dunque questa sarà l’ultima stagione di Fabian al Napoli. Spalletti a fine stagione andrebbe a perdere uno dei pilastri della sua mediana. Ovviamente il Napoli incasserebbe una cifra importante per il cartellino di Fabian Ruiz che a gennaio è stato avvicinato dal Newcastle. Il club partenopeo chiede almeno quaranta milioni di euro per la sua cessione. Quei soldi possono essere utilizzati per finanziare il mercato del Napoli, magari anche per riscattare Anguissa. Inoltre il Napoli dovrà sostituire Insigne che si trasferire a parametro zero al Toronto.