Miglior centrale Serie A: Sportmediaset snobba Koulibaly – Foto

Kalidou Koulibaly è uno dei centrali difensivi più forti d’Europa. Ci sono club pronti ad investire quaranta o cinquanta milioni di euro per acquistarlo, parliamo di grandissime squadre come Manchester United, PSG e Barcellona. Nonostante tutto non rientra tra i difensori più forti della Serie A, almeno secondo Sportmediaset. In un sondaggio la redazione ha chiesto agli utenti di scegliere il miglior difensore del campionato italiano. Tra questi ci sono De Ligt, Tomori, Bremer e Skriniar, ma manca Koulibaly.

Sarà che il difensore senegalese è fuori concorso perché nettamente il migliore dei quattro? Perché altrimenti non si spiega come mai ci si sia potuti dimenticare di Koulibaly. Ma magari si voleva solo snobbaare il calciatore del Napoli, che anche con il Barcellona ha fatto una prestazione incredibile con interventi e recupero da fuoriclasse.