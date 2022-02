Koulibaly: Sportmediaset, dopo la figuraccia fa marcia indietro – Foto

Il sondaggio sul miglior difensore della Serie A ha fatto molto discutere. La redazione aveva inserito quattro difensori, chiedendo agli utenti di scegliere il miglior centrale di difesa. Tra questi quattro, però, non c’era Kalidou Koulibaly ovvero uno dei centrali più forti d’Europa. Difensore che piace a top club come Barcellona e PSG. Il sondaggio di Sportmediaset è diventato subito virale sui social, con tante critiche e sfottò alla redazione. Anche perché inserire De Ligt e non Koulibaly sembra francamente troppo.

Dopo qualche ora la stessa redazione di Sportmediaset ci ha ripensato ed ha ritoccato il sondaggio sul miglior centrale di difesa. Questa volta Koulibaly è stato inserito ma ai danni di Bremer. Difensore del Torino che sta disputando un grandissimo campionato. Uno che solo nell’ultima giornata di campionato non ha fatto toccare palla a Vlahovic, ovvero uno dei bomber più celebrati dai media e dalla critica.