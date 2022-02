La Lega sta uccidendo il Napoli, Spalletti non farà come Sarri. Un dato fa riflettere

La lega di serie a ha stilato un calendario assurdo per il Napoli. Tre partite decisive in sei giorni per gli uomini di Spalletti.

Dopo l’1-1 al Camp Nou contro il Barcellona negli spareggi di Europa League, il Napoli di Luciano Spalletti si rituffa sul campionato. In attesa della gara di ritorno contro i ‘blaugrana’ di Xavi, in programma giovedì prossimo al ‘Maradona’, la formazione partenopea sarà di scena lunedì a Cagliari contro la squadra allenata dal grande ex Walter Mazzarri.

Il calendario stilato dalla lega di serie A rischia di “ammazzare” il Napoli. La squadra di Spalletti, in sei giorni, affronterà ben tre partite importantissime:

Lunedì 21 la sfida col Cagliari dell’ex Mazzarri

Giovedì 24 la sfida di Europa League al Diego Armando Maradona contro il Barcellona

Domenica 27 ci sarà la sfida con la Lazio di Maurizio Sarri.

La squadra di Spalletti è chiamata ad un tour de force assurdo che mette a dura prova tutti gli uomini della rosa, con una media di due giorni di riposo tra una gara e l’altra.

Gli azzurri, dovranno affrontare le prossime gare con gli uomini contati: Anche Anguissa si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili.

A questo punto è lecito chiedersi perché è stata fissata per lunedì sera la partita col Cagliari se dopo 3 giorni ci sarà il ritorno in Europa League?

Un giorno in più di riposo agli uomini di Spalletti avrebbe fatto comodo, in vista di una gara che decide il futuro in Europa League.

Luciano Spalletti non fa il verso a Maurizio Sarri, l’attuale tecnico del Napoli non si è mai lamentato, ma è un dato di fatto che si antepone l’esigenza televisiva alla salute dei calciatori. Gli azzurri in questa stagione hanno già pagato un prezzo molto alto. A pensar male a volte ci si azzecca…