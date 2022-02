Osimhen in dubbio, Mertens scalpita: Spalletti a Cagliari può cambiare

Victor Osimhen e Dries Mertens si giocano un posto da titolare nella sfida Cagliari-Napoli. Il Napoli deve inevitabilmente pensare anche alla sfida con il Barcellona in Europa League, match di ritorno che si gioca giovedì prossimo. Dal punto di vista mentale la concentrazione dovrà essere massima sul Cagliari, anche perché il pareggio del Milan con la Salernitana offre un’altra chance agli azzurri. Ma Spalletti qualche pensiero alla gara con il Barça lo farà, tenendo sempre conto che mancheranno Anguissa, Politano, Lobotka e Lozano.

Osimhen in panchina col Cagliari

Il nigeriano nella giornata di ieri si è allenato solo in palestra insieme con Fabian Ruiz. L’attaccante nigeriano già prima della sfida con il Barcellona aveva avuto un piccolo problema, poi rientrato. Oggi saranno verificate le sue condizioni, ma Spalletti potrebbe decidere di non rischiarlo, almeno non dall’inizio, per dargli il tempo di recuperare. Anche perché in panchina scalpita Mertens, il re del gol del Napoli. Il belga ha molte chance di giocare titolare a Cagliari.

Da verificare anche le condizioni di Fabian Ruiz. Il problema muscolare non è grave e stringerà i denti, anche perché l’emergenza a centrocampo del Napoli non lascia grandi alternative. Qualora non dovesse farcela bisognerà adattare uno tra Elmas e Zielinski in quella posizione. La sfida col Barcellona al Maradona resta sullo sfondo, con gli azzurri che potranno avere ancora più tifosi al seguito, con la riapertura della vendita dei tagliandi. Possibile grazie ad un innalzamento al 75% della capienza degli stadi da parte del governo.

Un ulteriore sostegno per gli uomini di Spalletti che ripartono dal pareggio dell’andata, ma non potranno contare sul fattore gol segnato in trasferta, dato che la regola è stata cancellata.