Sky – Napoli, le ultime di formazione col Cagliari. Fabian in panchina, Petagna-Mertens ballottaggio

Ultime novità di formazione per il Napoli che sfida il Cagliari alla Unipol Arena alle ore 19.00, turno valido per la 26a giornata di Serie A. Gli azzurri devono vincere per raggiungere il Milan in vetta alla classifica a 56 punti, superando anche l’Inter che ha perso con il Sassuolo, anche se i nerazzurri hanno una partita da recuperare. L’occasione per il Napoli è ghiotta, ma Spalletti deve fare a meno di: Insigne, Lobotka, Anguissa, Lozano e Politano.

Sky conferma che Fabian Ruiz andrà in panchina e non sarà titolare nella formazione del Napoli che sfida il Cagliari. Il giocatore spagnolo è alle prese con un problema di pubalgia e non sarà rischiato, anche in vista della sfida con il Barcellona. Stessa cosa si farà con Osimhen, che già nel match di andata con il Barça era in dubbio.

Napoli: Mario Rui a centrocampo

A questo punto il Napoli potrebbe optare per un cambio di modulo. Secondo Sky si resterà con un 4-2-3-1 ma con Mario Rui in mediana, una soluzione che a primo impatto non convince. Molto più probabile che sia Zielinski ad arrestare con un centrocampo a quattro con il portoghese a sinistra, Di Lorenzo a destra e tre difensori. Possibile anche il rientro dal primo minuto di Ounas che può giocare da esterno di destra o come riferimento dietro la punta. Anche in questo caso c’è un ballottaggio tra Mertens e Petagna come attaccante centrale. Non si esclude che possano giocare entrambi, con Mertens sulla trequarti.

Questa la probabile formazione di Sky: Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Mario Rui; Ounas, Zielinski, Elmas; Petagna (Mertens). Allenatore Spalletti