Auriemma non ha dubbi: “Fabian Ruiz sarà venduto dal Napoli”

Calciomercato Napoli con Fabian Ruiz sempre più al centro di tante trattative. Il giocatore spagnolo sta assumendo uno spessore sempre più internazionale con Spalletti sembra aver raggiunto la piena maturità. Il gol alla Lazio è una parte delle sue qualità, di quel sinistro delicato e preciso come un laser. Con il tempo Fabian è cresciuto tatticamente, ma anche a livello fisico e mentale, diventando un giocatore completo. A 25 anni sembra pronto a spiccare il volo e tanti club del calibro di Barcellona, Real Madrid e Arsenal chiedono informazioni per Fabian Ruiz. Il Napoli non gli ha rinnovato ancora il contratto che scade nel 2023 e sembra veramente difficile che si trovi un accordo.

Questo avvicina Fabian Ruiz ad una cessione a fine stagione. Ne è convinto anche Raffaele Auriemma che a Teleclub Italia dice: “Sono abbastanza sicuro che Fabian Ruiz lascerà il Napoli al termine di questa stagione. L’Arsenal ha fatto una proposta a Fabian Ruiz, ma credo che il giocatore non sia molto convinto. Preferirebbe altre destinazioni come il PSG ed il Real Madrid“. Intanto Spalletti se lo gode finché lo avrà a disposizione, anche se la cessione di Fabian è soggetta all’approvazione di De Laurentiis, che per cedere Fabian Ruiz chiede almeno 40 milioni di euro, ma prestazioni ad alto livello il prezzo può lievitare.