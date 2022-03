Vi piace la nuova maglia del Napoli? Il web si divide

La nuova maglia Maradona Game Special Edition del Napoli sarà indossata durante la sfida Napoli-Milan di domenica 6 marzo. La società di Aurelio De Laurentiis è molto attiva dal punto di vista del marketing ed in questa stagione ha collezionato una sere di maglie speciali, come le tre per Maradona, quella per Halloween e quella lanciata in occasione di San Valentino.

Iniziative che non sempre hanno incontrato il favore dei tifosi. Ma la maglia che fa più discutere è senza dubbio la nuova maglia Maradona Game rossa.

Sui social ci sono tantissimi post in cui si critica l’iniziativa del Napoli, anche perché il colore rosso con quello sfondo nero di Maradona sembra richiamare proprio i colori del Milan. Proprio in Napoli-Milan verrà indossata la maglia elaborato con Armani EA7.

Molti utenti del web hanno criticato questa iniziativa, anche perché preferivano che venisse indossata la maglia azzurra, ovvero il colore storico del Napoli. “Sarebbe stato una sorta di revival delle sfide scudetto degli anni ’90” hanno scritto molti tifosi.

L’operazione di marketing resta comunque importante, anche perché il Napoli sta lavorando molto bene da questo punto di vista. Recentemente è stata lanciata anche la nuova livrea del pullman della SSCN che richiama sempre la figura di Maradona.