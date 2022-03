REPUBBLICA – Calciomercato Napoli, c’è un rischio che De Laurentiis non vuole correre

Il calciomercato del Napoli sempre attivo, così come le voci su una possibile cessione di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo piace a tantissimi club in Europa. Negli ultimi giorni è stata confermata la notizia lanciata dalla nostra redazione di un forte interesse dell’Arsenal per Fabian Ruiz.

Ma il giocatore piace anche ad altri top club europei come PSG, Barcellona e Real Madrid. Fabian sarà tra i protagonisti di Napoli-Milan, ma il futuro sembra lontano dalla Campania, anche perché il suo contratto scade nel 2023.

Secondo quanto scrive Repubblica Aurelio De Laurentiis non vuole correre il rischio di perdere Fabian Ruiz a parametro zero, così come avvenuto con Lorenzo Insigne.

Il centrocampista spagnolo viene valutato almeno 40 milioni di euro, anche se le buone prestazioni di Fabian e l’interesse di tanti club, potrebbero far lievitare il prezzo. Qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, allora De Laurentiis non si farà troppi problemi e venderà Fabian. Intanto per il centrocampo in entrata si fa costantemente il nome di Tameze del Verona. Dalla Spagna, invece, lanciano il nome di Riqui Puig per il Napoli. Giuntoli continua a lavorare per il Napoli del futuro e per i rinnovo di contratto, anche se con il nuovo patto scudetto la priorità è un’altra.