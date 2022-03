Dall’Inghilterra: “L’Arsenal vuole Fabian, offerta al Napoli”, la risposta di De Laurentiis

L’Arsenal pensa a Fabian Ruiz, il club di premier league starebbe preparando un’offerta per il centrocampista del Napoli.

Fabian Ruiz è diventato l’uomo in più del Napoli. Lo spagnolo è stato protagonista indiscusso della sfida contro la Lazio di Sarri. Al 94′ con un grandissimo mancino ha infilato in buca d’angolo quello che è stato il gol vittoria.

Il centrocampista spagnolo sta vivendo la miglior stagione da quando gioca a Napoli. Arrivato nel 2018, solo sotto la guida Ancelotti nella prima annata riuscì a collezionare 7 gol in stagione, di cui 5 in campionato. In quanto a rendimento in Serie A si è già superato: quello contro la Lazio, infatti, è il sesto sigillo in campionato. Manca ancora tanto, il suo bottino può migliorare parecchio visto che mancano undici giornate al termine del campionato. E Fabián Ruiz ha un’arma importante su cui può fare affidamento Spalletti, perché le sue reti sono arrivate tutte da fuori area. Le conclusioni dalla distanza sono il suo pezzo forte, è il miglior marcatore da fuori in Serie A.

Se il Napoli e i napoletani possono sorridere per il rendimento e i numeri di quest’anno di Fabián Ruiz, non possono fare altrettanto pensando al futuro. Il contratto dell’ex Betis a breve andrà in scadenza, dato che è legato al club azzurro fino a giugno 2023. L’obiettivo sarà non ripetere un Insigne bis, ma cercare la strada migliore per trattenerlo ancora alla corte di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riporta il sito Fourfourtwo, l’Arsenal sarebbe balzato in pole position per Fabian Ruiz, e starebbe preparando un’offerta per la prossima estate.

L’ARSENAL VUOLE FABIAN RUIZ

Fourfourtwo scrive: “L’Arsenal pensa a Fabian Ruiz per il mercato. L’ex Betis è valutato da Aurelio De Laurentiis intorno ai 40-50 milioni di euro, ma la difficile situazione contrattuale potrebbe portare a una cessione a un prezzo fortemente scontato, secondo quanto riporta Fourfourtwo.

Fabian è considerato il giocatore ideale per il 4-3-3 di Mikel Arteta, alla ricerca di una mezz’ala sinistra: l’identikit corrisponde perfettamente a quanto richiesto dal tecnico iberico, che ha dato il via libera all’acquisto.

Secondo le fonti inglesi, i londinesi starebbero tuttavia preparando un’offerta da 20 milioni di euro, ben al di sotto della valutazione fatta dal Napoli, che spera di ricavare almeno 40 milioni di euro dalla sua cessione. Sulle tracce di Fabian ci sono anche Real e Atletico Madrid“.