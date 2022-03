Fabian Ruiz: impossible is nothing, ha percentuale di gol clamorosa

Fabian Ruiz l’uomo dai gol impossibili, lo specialista del tiro da fuori, che trova lo spazio sfidando le leggi della fisica. È lui lo spagnolo dal piede d’oro, in grado di lanciare a con precisione a 50 metri, ma anche di calciare da posizioni scomode senza nessuna paura. Per informazioni basta guardare il gol di Fabian con la Lazio, chi non lo ha visto? Impossibile levare lo sguardo, chi lo ha visto già centinaia di volte, non potrà fare altro che vederlo di nuovo, da ogni angolazione. Un gol da perdere il fiato, come i tifosi all’Olimpico, da vedere da ogni angolazione. Perché con la telecamera dietro la porta si capisce ancora meglio che razza di giro fa il pallone per insaccarsi alle spalle di Strakosha. Ma Fabian Ruiz è anche l’uomo con percentuale di Expected Goals altissima, uno che quando è in posizione colpisce sempre la porta.

I gol di Fabian Ruiz

Corriere dello Sport ha analizzato proprio il parametro degli xG che dicono molto in termini statistici. Fabian ha messo a segno 6 gol in questa stagione, tutti da fuori area contro Genoa, Samp, Bologna, Sassuolo e Lazio, sia all’andata che al ritorno.

Le statistiche di Fabian Ruiz sugli Expected Goals incredibili: dovrebbe avere una percentuale di 0.96, invece la sua è di 5.04. Per definire meglio gli xG sono “le reti che, stando alla posizione e a tutta una serie di parametri di difficoltà che partono dalla distanza, ci si aspetti che un giocatore realizzi”. A questo c’è un “valore aggiunto, è l’unico centrocampista della Serie A di questa speciale classifica: è quarto alle spalle di Vlahovic, Simeone e Pedro ed è davanti a Caprari. Attanti di mestiere” scrive Corriere dello Sport. Ora ci attende un’altra grande prova da parte di Fabian Ruiz, anche in fase di impostazione, perché domenica al Maradona arriva il Milan.