TMW – Juventus su Osimhen: Giuntoli vuole il nigeriano per sostituire Vlahovic

Il dirigente bianconero punta sul bomber del Napoli per rinforzare l’attacco. Il serbo potrebbe lasciare Torino in estate.

La Juventus guarda in casa Napoli per il futuro del proprio attacco. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe individuato in Victor Osimhen il profilo ideale per sostituire Dusan Vlahovic.

Il dirigente bianconero, che conosce perfettamente le qualità del nigeriano avendolo portato proprio lui in azzurro, starebbe pensando al bomber partenopeo come rinforzo di prima fascia per l’attacco juventino. Il possibile addio di Vlahovic aprirebbe le porte all’operazione.

L’affare, come sottolinea TMW, non sarebbe dei più semplici: gli ingaggi dei due attaccanti sono simili, così come le valutazioni dei cartellini. In un momento di contrazione generale degli stipendi nel mondo del calcio, l’operazione richiederebbe un’attenta valutazione da parte di entrambi i club.