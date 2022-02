Napoli, ecco il nuovo pullman. Edo De Laurentiis: “È una mia idea” – FOTO E VIDEO

Napoli-Barcellona ci sarà anche una novità logistica per il Napoli, un nuovo pullman con Maradona e la scritta ‘Sarò con te’. La SSCN ha svelato sui social il nuovo bus del Napoli, che nasce da una idea di Edo De Laurentiis. Il vice presidente del Napoli ha scritto su Instagram: “Da una mia idea, sono veramente orgoglioso di presentare il nuovo bue che ci accompagnerà allo stadio Maradona e in tutte le trasferte“.

Il nuovo pullman del Napoli richiamerà la maglia dedicata a Maradona, con una grafica speciale e la scritta ‘Sarò con te’ che è diventato oramai il motto del Napoli. Tanto che Luciano Spalletti ha voluto che venisse incisa anche sulle casacche che i calciatori usano in allenamento o durante il riscaldamento a bordocampo. Una strategia di marketing quella azzurra che mira a rafforzare il legame con la città azzurra, come si vede anche dalla celebrazione del dialetto napoletano. Il legame territoriale mira però ad farlo diventare un brand sempre più internazionale, in modo da attrarre sempre più investimenti in tutto il mondo. Da questo punto di vista bisogna segnalare anche il lancio della tredicesima maglia stagionale del Napoli, che arriverà per il periodo pasquale.