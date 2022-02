Auriemma – Spalletti non è pazzo: ecco perché ha rinunciato a Fabian e Osimhen

Cagliari-Napoli è terminata con un pareggio che ha portato anche tante critiche per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli, che aveva già tante assenze: Anguissa, Lobotka, Lozano, Politano e Insigne, ha rinunciato pure a Fabian Ruiz e Osimhen, entrati solo nel secondo tempo. Con l’ingresso dei due calciatori il Napoli ha cominciato a prendere campo e con Osimhen ha segnato il gol del pareggio. Da qui sono partite le feroci critiche a Spalletti, reo di aver lasciato in panchina due giocatori di quel calibro.

Perché non hanno giocato Osimhen e Fabian Ruiz

A fare chiarezza sulle motivazioni dell’assenza di Osimhen e Fabian Ruiz, ci pensa Tuttosport che scrive: “Il centrocampista spagnolo era sotto antibiotico per curare la ferita che si era procurato nel match del Camp Nou ed era anche piuttosto debilitato: con un utilizzo dal primo minuto avrebbe potuto procurarsi un infortunio muscolare ancora più serio.

Il bomber mascherato, invece, era ancora alle prese con quel fastidioso gonfiore al ginocchio per un sovraccarico frutto dei campi di allenamenti un po’ troppo duri in questo periodo della stagione“.

Tutti e due i calciatori potranno giocare dal primo minuto con il Barcellona in Europa League, gara decisiva per la qualificazione. Si parte dal pareggio 1-1, ma Spalletti può recuperare Politano, mentre è certa la presenza di Di Lorenzo. Dubbi sulle possibilità di vedere in campo Lorenzo Insigne dal primo minuto.