Chiariello: “Sono nero, De Laurentiis e Spalletti rispondano a queste domande”

Umbero Chiariello, giornalista di canale 21, ha commentato quanto accaduto nel match tra Napoli e Cagliari.

Il pareggio tra Cagliari e Napoli non è piaciuto al giornalista Umberto Chiariello. Il cronista nel corso di Campania Sport, programma in onda su Canale 21 si è posto alcune domande. Ecco le sue parole:

“Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti devono spiegarci un bel po’ di cose. Se non erano in grado di giocare, perché Osimhen e Fabian non hanno giocato dall’inizio? Formazione illogica, sistema di gioco nuovo, non ha fatto un tiro in porta per gran parte della partita. Si è messa poi anche una papera di David Ospina che però poi ha risposto da uomo con grandi parate. Ma perché la difesa a tre, diventata poi a cinque?”.

Chiariello nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Il Napoli ha proposto poco e niente. Se Fabian e Osimhen potevano giocare dall’inizio, perché sono stati tenuti fuori così a lungo? C’è stato un diktat aziendale? Qualcuno ha voluto così? Perché il Napoli ha rinunciato ai suoi uomini migliori? La partita importante era quella con il Cagliari, non l’altra con il Barcellona. Non valeva solo tre punti, ma decisamente di più. Rappresentava il sogno dei napoletani di raggiungere un traguardo importante. Io sono nero, è stata l’ennesima occasione persa”, ha concluso Umberto Chiariello.