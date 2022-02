Pagelle Cagliari-Napoli: la rabbia di Osimhen, Mertens fantasma, Ospina rovina tutto

Le pagelle del Napoli che sfida il Cagliari e fallisce una clamorosa occasione per raggiungere il Milan in testa alla vetta di Serie A. Gli azzurri giocano male, molto male, pressati dalla squadra di Mazzarri. Spalletti con il 3-4-2-1 deve rinunciare a uomini d’ordine come Fabian Ruiz e Lobotka, ma il Napoli si fa sovrastare per intensità e solo grazie ad un grande stacco di testa di Osimhen riesce a pareggiare.

Napoli: le pagelle

Ospina 4: meriterebbe un voto in meno, perché l’errore sul gol di Pereiro è assurdo, ma si riscatto con un paio di grandi parate.

Rrahmani 6: Preciso e ordinato, come solito.

Koulibaly 6,5: Uno dei pochi a crederci sempre a caricare la squadra.

Juan Jesus 6: Dà forza alla difesa, prova qualche imbucata.

Di Lorenzo S.V.: Ordinato, ma esce quasi subito.

Malcuit 5,5: Poteva dare più spinta, troppo impreciso.

Demme 5,5: Si sacrifica tantissimo, ma produce poco.

Zielinski 5,5: Potrebbe raggiungere la sufficienza, ma serviva qualche lampo in più in fase offensiva.

Mario Rui 6: Palla al bacio per Osimhen, tanto sacrificio e corsa.

Elmas 5,5: Si impegna, ma finisce risucchiato nel non gioco di Cagliari-Napoli.

Mertens 4: Impalpabile, quasi un fantasma.

Petagna 5,5: Si danna, ci mette il mette il fisico, gioca di sponda ma non ha mai una palla buona.

Osimhen 7: Serviva la sua voglia e la sua ferocia, il colpo di testa è salto in alto.

Ounas 4: Entra in campo, non ne combina una buona.