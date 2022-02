Napoli, al gol di Osimhen il telecronista impazzisce. Spalletti furioso con Elmas

Il gol, del pareggio del Napoli contro il Cagliari, firmato da Osimhen ha fatto esplodere di gioia il telecronista Gianluca Vigliotti.

Finisce pari il match tra Napoli e Cagliari. Subito chance in avvio soprattutto per Di Lorenzo e Joao Pedro, ma la sfida si sblocca solo nella ripresa col mancino di Gaston Pereiro su evidente errore di Ospina. Il portiere del Napoli si riscatta con due grandi parate su Deiola (con seguente tap in alto da pochi passi di Baselli) e Marin. Osimhen entra e firma il pari di testa su cross di Mario Rui a tre dalla fine. Spalletti manca l’aggancio in vetta.

In casa Napoli il pareggio di Osimhen è stato accolto con un boato, il giornalista Gianluca Vigliotti, nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold è epploso di gioia:

“Victor Victor: segna sempre lui. Grandissima prodezza dell’attaccante nigeriano. Ma ringraziamo anche Santo Ospina. Il portiere David Ospina ha prima affossato il Napoli, poi lo ha letteralmente salvato con due prodezze incredibili”.

Da segnalare anche l’episodio che ha visto protagonista Luciano Spalletti, inferocito nei confronti di Elmas, all’imbocco del tunnel che porta agli spogliatoi. Il tecnico del Napoli ha platealmente rimproverato il macedone che ha abbassato il capo ed ha annuito alle parole del suo allenatore. Il gesto non è sfuggito alle telecamere di DAZN che hanno ripreso l’episodio fino all’entrata negli spogliatoi.