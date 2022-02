Il Cagliari ferma il Napoli. Spalletti a -2 dal Milan

CAGLIARI – NAPOLI! 1-1 il finale, a Pereiro risponde Osimhen. Gli azzurri di Spalletti non sfruttano gli stop di Inter e Milan.

Cagliari-Napoli finisce 1-1. Primo tempo con poche emozioni poi nella ripresa il Cagliari domina in lungo e in largo, passa in vantaggio grazie a Pereiro su errore di Ospina. Ma il portiere colombiano si rifà con gli interessi grazie a tre parate che negano il 2-0. Poi ci pensa il solito Victor Osimhen che con una incornata sigla la rete dell’1-1.

CAGLIARI-NAPOLI 1-1

Nella prima frazione poco o nulla: da segnalare al 27′ la sostituzione per infortunio di Di Lorenzo, che ha rimediato un duro colpo in testa in un contrasto aereo con Altare. Al suo posto entra Malcuit: più in generale, però, azzurri che non riescono a interpretare alla perfezione la sfida, con una formazione, quella di Mazzarri, brava a chiudersi e prendere le misure.

Nella ripresa il Cagliari è senza dubbio padrone del campo e del gioco: cross tagliato in mezzo all’area dove c’è Deiola che da buonissima posizione non centra la porta, ma è solo il preludio al vantaggio.

Sì, perché il 59′ si sblocca il match: Pereiro raccoglie sul vertice alto dell’area di rigore e prova un mancino a giro molto debole che, però, sorprende Ospina, parecchio incerto nell’intervento. Cagliari in vantaggio per 1-0 contro il Napoli. Due minuti più tardi rossoblù vicinissimi al raddoppio: cross dalla destra per il colpo di testa di Deiola che da due passi viene murato da Ospina. Sulla respinta Baselli spara alto, facendo infuriare Mazzarri.

Spalletti allora rivoluziona la squadra: dentro, in un colpo solo, Fabian Ruiz, Ounas e Osimhen, ma la gara non cambia. Anzi: al 78′ Joao Pedro va vicino al 2-0 con un mancino di collo pieno che finisce alto sopra la traversa.

Cagliari che sfiora il raddoppio anche nel finale, con Marin che si intesta un’azione personale dopo l’ottimo anticipo di Pavoletti su Koulibaly: il rossoblù sterza al limite e scarica un mancino sventato da un miracolo di Ospina in calcio d’angolo.

Sugli sviluppi dello stesso respinta sulla linea del portiere colombiano che dà il via al contropiede, con il Napoli che si distende: Mario Rui crossa dalla sinistra per Osimhen che di testa batte Cragno e pareggia i conti, facendo 1-1.

Nel recupero Marin scarica una conclusione a lato di pochissimo, ma finisce così alla Sardegna Arena: il Napoli non sfrutta gli stop di Inter e Milan, per il Cagliari punto pesantissimo.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

CAGLIARI-NAPOLI 1-1

Marcatori: 58′ Pereiro (C), 87′ Osimhen (N)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6; Goldaniga 6,5, Lovato 6,5, Altare 6,5; Bellanova 6,5, Baselli 6 (82′ Zappa 6), Grassi 6 (75′ Marin 6), Deiola 6,5, Dalbert 6,5 (95′ Lygoniannis sv); Joao Pedro 7, Pereiro 7 (82′ Pavoletti 6). All: Mazzarri

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina 5; Rrahmani 5,5, Koulibaly 5, Juan Jesus 5 (67′ Fabian Ruiz 6); Di Lorenzo 6 (27′ Malcuit 5 – 83′ Zanoli 6), Demme 5,5 (67′ Ounas 5,5), Zielinski 5, Mario Rui 6; Elmas 5, Mertens 5; Petagna 5 (67′ Osimhen 6,5). All: Spalletti.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Joao Pedro (C), Malcuit (N), Koulibaly (N)

Espulsi: –