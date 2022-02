Caputi: “Osimhen salva il Napoli, Il Cagliari ha grandi meriti”. Varriale risponde

Maurzio Caputi commenta il pareggio tra Cagliari e Napoli. Immediata la risposta del giornalista Enrico Varriale.

Cagliari-Napoli è la penultima sfida del 26° turno di serie A. Gli azzurri di Spalletti hanno un’occasione d’oro per raggiungere il Milan in testa alla classifica e approfittare dei passi falsi di Inter, Atalanta e Juventus. Ad aspettarlo, però, c’è un Cagliari che ha perso soltanto contro la Roma nel 2022.

A fine gara arriva il commento del giornalista Maurizio Caputi:

“Osimhen salva il Napoli dalla sconfitta. Il Cagliari ha grandi meriti e creato occasioni per poter vincere, ma dal Napoli ci si aspettava di più. Anche la squadra di Spalletti non sfrutta l’opportunità in una giornata strana, esageratamente condizionata dalle partite di coppa”.

Immediata la risposta di Enrico Varriale:

“Punto d’oro per il Napoli che soffre un ottimo Cagliari. I sardi in vantaggio su una papera di Ospina, bravo poi con 2 grandi parate, falliscono il colpo del KO e vengono raggiunti da un gol di Osimhen il vero valore aggiunto per Spalletti, al di là delle assenze”.