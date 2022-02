Napoli-Barcellona: Spalletti sorride, due recuperi in vista

Il Napoli fa la conta degli infortunati per la sfida con il Barcellona, match di ritorno di Europa League. Luciano Spalletti non potrà ancora contare su Anguissa, Lobotka e Lozano. È probabile che i due centrocampisti rientreranno a disposizione per la partita con il Milan, altra sfida scudetto che il Napoli giocherà allo stadio Diego Armando Maradona il 6 marzo. Ma al momento c’è da pensare al Barcellona, gara che all’andata è terminata 1-1, un risultato prestigioso anche se è stato molto criticato. Eppure basterebbe guardare il pareggio della Juventus col Villareal, allo stadio della Ceramica, per far capire quanto sono insidiose la partite europee.

Napoli: Politano e Di Lorenzo recuperano, Insigne in dubbio

Secondo Corriere dello Sport per la gara di ritorno dei playoff di Europa League, Spalletti potrà contare su Politano e Di Lorenzo. L’attaccante è reduce da un problema muscolare, molto probabilmente potrà andare in panchina, ma le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno, si spera di poterlo schierare anche dal primo minuto. Rientrato in vece l’allarme per Di Lorenzo che ha avuto un trauma alla testa durante il match con il Cagliari. Il difensore è stato visitato dal professor Bucciero alla clinica Pienta Grande di Castel Volturno ed è stata esclusa ogni problematica. Da valutare le condizioni di Lorenzo Insigne che in giornata farà un provino, per capire se ha recuperato dall’affaticamento alla coscia che lo ha escluso dalla sfida con il Cagliari. Chi sarà sicuramente titolare è Osimhen sempre più decisivo per il Napoli di Spalletti.