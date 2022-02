Osimhen spacca la partita: così si è preso il Napoli. Sul mercato fa gola a tutti

Victor Osimhen leader del Napoli, Gazzetta dello Sport sottolinea l’importanza del nigeriano che fino ad ora ha segnato undici gol in stagione. L’attaccante ha una forza fisica e d’animo clamorosa, a volte mette fin troppa foga nelle sue azioni, tanto che uno step di crescita sarà imparare a incanalare e gestire tutte le energie che ha a disposizione. Ma che Osimhen sia decisivo per il Napoli è sempre più evidente. Il gol messo a segno a Cagliari racconta del suo impatto sulla partita, che ha salvato gli azzurri da una sconfitta quasi sicura. Un volo quello del nigeriano, che tiene il Napoli in corsa scudetto e che ha permesso agli azzurri di guadagnare un punto sull’Inter e sull’Atalanta.

Le statistiche di Osimhen

Gazzetta dello Sport sottolinea l’importanza di Osimhen per il Napoli. Nella prima stagione il giocatore nigeriano, falcidiato dagli infortuni, ha messo a segno 10 gol in 24 presenze. Nella stagione 2021/22 è già a quota 7 gol in Serie A in 16 presenze. In totale ne ha realizzato 11, mettendoci dentro anche l’Europa League. La media-gol di Osimhen è di una rete ogni 156′ “quello che spacca la partita. Unica eccezione lunedì a Cagliari, dove ha realizzato “solo” l’1-1: il conto totale fa 11 punti, niente male. Quando incidi così sulla tua squadra – parliamo del 20 per cento dei punti conquistati dal Napoli con i suoi gol – ne diventi naturalmente un leader, nonostante la giovane età“.

Numeri importanti per Osimhen che anche in questa stagione si è dovuto arrendere a tanti, troppi infortuni, che lo hanno tenuto fuori per 16 partite fino ad ora. Anche quella con il Cagliari non l’aveva cominciata dall’inizio. Ecco perché le statistiche di Osimhen fanno riflettere ed attraggono estimatori da tutta Europa. Il calciomercato è pieno di voci su Osimhen, tanto che il suo futuro a Napoli è a rischio, anche perché De Laurentiis lo cederebbe dinanzi ad una lauta offerta.