Villareal-Juventus: anche Al Thani critica Allegri: “Non giocava col PSG”

La Juventus pareggia in Champions League con il Villareal. Il gol di Vlahovic dopo 32 secondi viene pareggiato da quello di Parejo al 66′. Al termine del match i social sono stati invasi da molti hashtag riguardanti la Juventus, tra cui quello di Rabiot, che ha commesso l’errore decisivo sul gol di Parejo, ma è spuntato anche un #Allegriout. In tanti contestano al tecnico della Juventus di aver speculato troppo sul gol in apertura segnato da Vlahovic. In pratica dopo quella rete i bianconeri si sono rintanati nella propria metà campo, cercando di difendere il risultato. Insomma un atteggiamento alla Allegri che, con quello in Champions, raccoglie il terzo pareggio consecutivo nelle ultime tre giornate.

The Juventus coach exaggerated a lot in defense. The opponent is not Paris Saint-Germain#Juventus pic.twitter.com/Fdn9wXM49L — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) February 22, 2022

La scelta ultra difensiva di Allegri in Villareal-Juventus, ha provato anche la reazione dello sceicco Al Thani che su twitter ha scritto: “Il tecnico dei bianconeri ha veramente esagerato molto con la difesa. L’avversario non era il PSG“. Anche secondo lo sceicco, il tecnico della Juve doveva osare di più, magari cercando di chiudere il match, anche perché oramai i gol fuori casa non valgono più ‘doppio’, dato che la regola è stata cancellata. Al Thani è sempre molto attento al calcio e molte voci lo avvicinano al Napoli. Anche perché più di una volta lo stesso Al Thani ha scritto proprio sul Napoli, attraverso i social.