Il Napoli lancia la tredicesima maglia Armani: ecco tutte le novità

Napoli e Armani sono pronti a lanciare una nuova maglia, un nuovo kit gara. Footy Headlines fa sapere che il club è pronto ad un’altra iniziativa di marketing. La maglia azzurra resta quella storia, il colore ufficiale del Napoli, ma praticamente la squadra di Spalletti non utilizza quasi mai quel colore di maglia. Con l’arrivo di Armani Ea7 e l’autoproduzione delle maglie da parte del club, è partita una vera e propria rivoluzione dal punto di vista marketing per la società partenopea di Aurelio De Laurentiis.

Napoli: quando sarà lanciata la nuova maglia

“L’SSC Napoli lancerà la tredicesima maglia della stagione prima di metà aprile, realizzata da EA7” questa la notizia lanciata da Footy Headlines. Non si hanno ancora notizie precise della grafica del nuovo kit gara del Napoli, che per San Valentino ha lanciato la maglia Flames. La nuova maglia del Napoli verrà lanciata più o meno nella settimana di Pasqua, ma non sarà a tema pasquale. Per il momento non si conosce ancora la data precisa. Quindi orientativamente potrebbe essere indossata per la sfida Napoli-Roma in programma allo stadio Maradona il 16 aprile. Il Napoli in questa stagione, oltre alle tre maglie iniziali, ha anche indossato le tre versioni differenti della maglia per Maradona, oltre che quella per Halloween.