Napoli, la maglia flames a ruba tra i tifosi, sarà indossata contro l’Inter. Spunta un record unico

Il Napoli giocherà contro l’Inter con la maglia falmes. 10 sono le maglie che De Laurentiis e Armani hanno prodotto in questa stagione.

Il Napoli giocherà contro l’Inter con la Flame, si tratta della maglia numero 10 di questa stagione. La maglietta con le fiamme azzurre disegnata da Giorgio Armani è tra le più ricercate dai tifosi del Napoli e segna anche un record particolare come spiega l’edizione odierna del quotidiano il Mattino:

“È la moda del momento. Poi la Flames dovrebbe andare in soffitta. E chissà se De Laurentiis ne sta preparando anche un’altra, ma di sicuro un record il Napoli già ce l’ha: sono ben 10 le maglie che il patron azzurro e Armani hanno disegnato e che i giocatori del Napoli hanno indossato in queste prime 32 partite di questa stagione. C’è un gruppo che lavora al design delle maglie del Napoli, ma l’ultima parola, le indicazioni finali (ma anche quelle iniziali) sono del patron”.

“Quella di oggi, indossata con la Salernitana e domenica scorsa a Venezia, è tra quelle che hanno avuto più successo e gradimento nelle richieste sul Web Store Ssc Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN. Il prezzo è sempre di 125 euro. La Flames è azzurra con le fiamme proprio come quella utilizzata da inizio stagione dai portieri. Il brand EA7 rappresenta una autentica svolta nella commercializzazione delle maglie: mai nessun club è mai arrivato a realizzare e produrre 10 disegni differenti. E attenzione, perché la grande scommessa di De Laurentiis e del marketing del Napoli potrebbe non essersi fermata: non è escluso che nuove maglie possano essere realizzate entro la fine dell’anno”, ha riferito il quotidiano campano.

A spiegare il significato della maglia Flames , è stato lo stesso club attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Arde forte la passione per il Napoli.

La Società azzurra è lieta di annunciare la nuova maglia dedicata all’amore verso il nostro grande Napoli.

Un amore, una passione, un motore che generano forza e alimentano il fuoco dell’ardore agonistico dei nostri Guerrieri in campo.

Fiamme di energia per conquistare, insieme all’amore del popolo azzurro, nuovi traguardi”.