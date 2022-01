Napoli-Salernitana si gioca. Azzurri con la nuova maglia Flames

Il Napoli giocherà con la nuova maglia “Flames’” il derby con la Salernitana. Nessun altro contagio tra gli uomini di Colantuono.

Il derby tra Napoli e Salernitana in programma domenica 23 gennaio alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. All’ultimo giro di tamponi tra i granata, non si sarebbero registrati nuovi positivi al Covid-19. Due calciatori della Salernitana, peraltro, si sarebbero negativizzati ma il tecnico Stefano Colantuono non li convocherà per il derby campano di domani. Al momento sarebbero in tutto sei i positivi nel gruppo della squadra granata: da protocollo della Serie A, un club può chiedere il rinvio di una partita con nove positivi.

FLAMES: LA NUOVA MAGLIA DEL NAPOLI

Il Napoli giocherà con una nuova maglia denominata Flames’. Il club azzurro ha svelato, attraverso il proprio sito ufficiale, una nuova maglia da gioco che utilizzerà nel corso di questa stagione.Si tratta di una terza tenuta da gioco ed il suo marchio distintivo saranno delle fiamme azzurre su sfondo più scuro che danno appunto nome al nuovo kit che è stato denominato ‘Flames’.

Disegnata da Giorgio Armani, è ufficialmente in vendita negli Official Store del Napoli, sul Web Store SSC Napoli e sull’Amazon Brand Store a partire dal 22 gennaio.

A spiegare il significato delle fiamme che campeggeranno sulla nuova maglia del Napoli, è stato lo stesso club attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Arde forte la passione per il Napoli.

La Società azzurra è lieta di annunciare la nuova maglia dedicata all’amore verso il nostro grande Napoli.

Un amore, una passione, un motore che generano forza e alimentano il fuoco dell’ardore agonistico dei nostri Guerrieri in campo.

Fiamme di energia per conquistare, insieme all’amore del popolo azzurro, nuovi traguardi”.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SALERNITANA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Anguissa, Koulibaly, Ounas

Ballottaggi: Ospina 55%-Meret 45%, Elmas 55%-Insigne 45%, Mertens 55%-Osimhen 45%

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Vergani, Bonazzoli.

Squalificati: Ranieri | Indisponibili: L. Coulibaly, M. Coulibaly, Strandberg, Ribéry, Zortea

Ballottaggi: Bogdan 60%-Motoc 40%

VIDEO: FLAMES KIT | Questa è la maglia delle fiamme Questa è la maglia dell’amore