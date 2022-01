Cuperlo: “Berlusconi presidente della Repubblica, stesse chance della Salernitana in Champions”

La corsa al posto da Presidente della Repubblica è aperta, Gianni Cuperlo: “Berlusconi ha le stesse chance della Salernitana di andare in Champions“. Il politico utilizza un paragone calcistico per parlare della corsa al Colle. L’ex premier Silvio Berlusconi in questi giorni scioglierà la riserva su una sua candidatura a Presidente della Repubblica. Il centro destra, almeno sulla carta, si schiera compatto con il leader di Forza Italia, ma secondo Gianni Cuperlo è solo una facciata.

“Non ci può essere – spiega Cuperlo – una pregiudiziale nei confronti di Draghi. E siccome Mattarella, pur avendo ricevuto a gran voce in più occasioni una richiesta di bis che testimonia il forte sentimento di empatia che lo lega al popolo, ha detto che non lo vuole fare, non ci possiamo permettere di sacrificare congiuntamente entrambe le due figure di riferimento. La soluzione deve comunque prevedere un coinvolgimento del premier”. E la candidatura di Berlusconi? “Lui – replica – avrebbe le stesse chances della Salernitana di centrare la Champions. Quello è solo un gioco delle parti interno al centrodestra, con un problema che investe i due giovani leader di non indossare i panni di chi rompe il giocattolo. Ma sanno bene che i numeri non ci sono”.