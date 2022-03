Serafini: “Fuorigioco Giroud, il Milan non accetta ancora errori”

Il gol annullato a Kessié per fuorigioco di Giroud durante Milan-Napoli del girone d’andata fa ancora discutere. I tifosi del Milan non si rassegnano e continuano il loro piagnisteo. Nella settimana di Napoli-Milan sui social non si è fatto altro che parlare di quel fuorigioco netto, come sancito dal regolamento. Eppure nonostante ci sia l’evidenza i tifosi del Milan continuano a rimuginare, magari speranza di fare pressioni sull’accoppiata Orsato-Valeri, che al Napoli non riporta alla mente grandi momenti.

A rimarcare il gol annullato a Kessié ci ha pensato anche Luca Serafini che nel suo editoriale per Milan News ha scritto: “Non è un alibi riparlare di arbitraggi, perché contro il Milan non sono stati commessi errori, ma sono state fatte scelte. Precise. Senza stare a fare sempre l’elenco, basterebbe che non fosse stato inventato il fuorigioco geografico proprio nella partita di andata col Napoli per avere 3 punti più di Spalletti: quella partita era finita 1-1, salvo trasformarlo in uno 0-1. Al Maradona non sono più accettabili errori dal Milan, certo, ma anche e soprattutto dall’arbitro e dal VAR“. Insomma il tono è questo, quindi non c’è che da augurarsi che arbitro e Var facciano normalmente il loro dovere, come fecero all’andata, perché il Giroud era in fuorigioco netto ed il gol di Kessié andava annullato. Si mettano il cuore in pace anche i tifosi del Milan.

Per la cronaca in quell’azione c’era anche un fallo, altrettanto netto di Giroud su Juan Jesus, che non fu sanzionato dall’arbitro.