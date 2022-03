Osimhen-Leao: sfida tra bomber, chi sarà decisivo?

Napoli-Milan big match scudetto della 28^ giornata di Serie A, ma anche la sfida tra Victor Osimhen e Rafael Leao. Uno scontro nello scontro, anche se i due calciatori hanno un ruolo differente. Osimhen è una prima punta, mentre Leao gioca esterno ma punta spesso la porta.

Non è un caso che sia che Leao che Osimhen abbiano segnato 11 gol in questa stagione, anche se il portoghese del Milan ha giocato 30 partite, mentre il nigeriano del Napoli 22. Osimhen per due anni è stato fermato da lunghi infortuni e dal Covid 19. Nel suo primo anno al Napoli dovette fare i conti con un serio problem alla spalla. Nella stagione 2021/22 Osimhen si è dovuto operare allo zigomo dopo uno scontro di gioco con Skriniar. In totale Osimhen in questa stagiona ha saltato 16 partite del suo Napoli. Leao, invece, sta acquisendo sempre maggiore autorevolezza nel Milan, che si aggrappa a lui, sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Spalletti e Pioli ci punteranno anche in Napoli-Milan, sperando che le giocate di questi due calciatori possano alimentare la corsa scudetto.