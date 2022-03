Diletta Leotta a via Partenope: le foto social scatenano i tifosi

Diletta Leotta torna a Napoli, l’inviata di Dazn seguirà il match Napoli-Milan posticipo della 28^ giornata di Serie A. La giornalista siciliana sarà presente allo stadio come di consueto nei big match. La Leotta ha dimostrato tutto il suo amore per la città partenopea, pubblicando sui social alcune storie mentre era ancora in area, con la veduta dall’alto di Napoli e del suo splendido mare, oltre che di Castel dell’Ovo.

La giornata ha anche pubblicato una foto sempre con lo sfondo di via Partenope con la scritta: “Sempre bello tornare qua“. La Leotta recentemente aveva confessato anche confessato la squadra per cui tifa, mentre solo qualche mese fa era stata protagonista di una intervista con Koulibaly al centro sportivo di Castel Volturno. Questa sera sarà allo Stadio Maradona per Napoli-Milan, partita che sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.