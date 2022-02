Diletta Leotta rivela per quale squadra tifa: Risposta inaspettata della reginetta della tv

«Molto buono, non ha effetti collaterali». Diletta Leotta commenta così, con un sorriso, il caffé che le è stato preparato direttamente da Kalidou Koulibaly. La giornalista di Dazn ha intervistato il difensore del Napoli per la tv in streaming e, prima di mettersi a lavoro, nelle sue stories di Instagram ha postato un video del momento del caffé.

Proprio il Napoli risulta essere una delle due squadre del cuore di Diletta Leotta, la stessa conduttrice in una intervista ammette: “Sono catanese e ovviamente simpatizzo per il mio Catania. Ma anche per il Napoli, amo la città che ahimè non conosco ancora benissimo. So che c’è una grande passione e un gran fermento culturale a Napoli. Inizialmente dovevo far l’Università sotto al Vesuvio. Poi la vita mi ha portato a Roma”.