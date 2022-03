Napoli-Milan 3-0: super gol di Vergara e Ambrosino – VIDEO

Il Napoli batte il Milan per 3-0, vittoria netta nel campionato Primavera per gli uomini di Frustalupi: gol di Vergara, Saco e Ambrosino. Gli azzurri dominano la partita e vincono un risultato schiacciante, sperando che sia di buon auspicio anche per gli uomini di Spalletti che questa sera affrontano il Milan allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli Primavera mette subito el cose in chiaro e nel giro di 28′ sono già sul risultato di 3-0.

❌Brutta sconfitta per i rossoneri all’Arena di Cercola

🔙 Finisce 3-0 il match tra #Napoli e #Milan ⚽️A decidere il match i gol di Vergara, Saco e Ambrosino🔥 #sportitalia #Primavera1TIMVISION pic.twitter.com/G1e8jQNmKM — Sportitalia (@tvdellosport) March 6, 2022

Apre le marcature un gol strepitoso di Vergara, il centrocampista del Napoli sfrutta una sponda di un compagno, di prima intenzione con l’esterno mette in rete. Gol bellissimo di Vergara, su cui ci sono gli occhi di tanti club, ma che il Napoli vuole tenere. La seconda marcatura è di potenza e prepotenza ed è realizzata da Saco che sfrutta un rimpallo per incrociare il tiro e segnare il 2-0. Il 3-0 del Napoli Primavera rifilato al Milan è un’altra perla, quella di Ambrosino. Il numero dieci lanciato dal primo minuto da Frustalupi, sfrutta una indecisione di difensore e portiere e lo beffa con una parabola di pallonetto. Un tocco delicatissimo del quello dell’attaccante del Napoli, blindato da Aurelio De Laurentiis con un contratto da professionista. Ora il Napoli Primavera in classifica ha 28 punti.