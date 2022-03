Napoli-Milan, il messaggio di Maradona: “Non voglio bandiere rossonere” – VIDEO

Diego Armando Maradona non è stato solo un calciatore, è stato anche un trascinatore, un capopopolo. Chiamatelo come volete, ma tecnicamente e psicologicamente non aveva eguali. Un giocatore capace di inventare qualsiasi cosa in campo, ma di trascinare la squadra a fare cose impossibili, oltre ogni limite, grazie al suo innato carisma.

Napoli-Milan: nel nome di Maradona

Nel giorno del big match scudetto è inevitabile tornare a pensare alle sfide di fine anni ’80. Anche perché il Napoli con un bellissimo gesto ha messo all’asta le maglie speciali Maradona Game Editon, messe all’asta per i profughi ucraini, per rispolverare la tanta cara e amata maglia azzurra.

Ecco allora è che inevitabile riportare alla mente le parole di Maradona pronunciata il 1 maggio 1988, anno del primo scudetto del Napoli: “Voglio un tifo incredibile domenica, non voglio nessuna bandiera del Milan, non voglio vederne neanche una, perché quando noi andiamo fuori Napoli non siamo nessuno e ci mancano di rispetto tutti quanti, e noi dobbiamo fare lo stesso con loro“.

Stadio Maradona: la coreografia

Ma Napoli-Milan sarà un vortice intricato di emozioni. Anche perché la Curva B ha annunciato coreografie ed ha caricato i tifosi con un messaggio da brividi. In 41 mila affolleranno gli spalti, presenti anche i rossoneri nel settore ospiti. Ma saranno gli Ultras azzurri a fare la differenza, con cori, canti, striscioni e sciarpe, come ai vecchi tempi.