Napoli-Milan, Orsato furioso, la frase urlata ai collaboratori

Orsato durante Napoli-Milan, si è lasciato andare ad una inusuale comunicazione indirizzata ai suoi assistenti.

Nel big match di Serie A tra Napoli e Milan, che chiude la 28ma giornata, gli animi sono subito caldi in campo. Oltre ai calciatori però, anche l’arbitro Orsato sembra perdere ben presto la pazienza.

Esattamente al minuto 15. Una frase urlata troppo vicino ai microfoni posizionati a bordo campo si è infatti chiaramente sentita in una pausa della telecronaca. “Questi vogliono farmi incazzare stasera“: è questa la particolare ed inusuale comunicazione fatta dal direttore di gara agli assistenti. Uno sfogo che riguarderebbe i tanti grattacapi procurati all’arbitro dai giocatori fin dai primi minuti della partita. Dai giocatori e dagli allenatori in realtà, dato che all’8′ era già stato ammonito, per proteste, il tecnico rossonero Pioli.