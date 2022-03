Napoli-Milan 0-1: Giroud firma il colpo al Maradona. Azzurri troppo confusionari, sfuma il sogno scudetto?

Napoli-Milan 0-1, una rete di Giroud spegne i sogni scudetto degli azzurri di Spalletti. I partenopei scendono al terzo posto in classifica.

Lo scontro diretto è del Milan. Come un mese fa nel derby, segna Olivier Giroud . È del francese il guizzo decisivo che consente alla banda Pioli di espugnare Napoli e il Diego Armando Maradona, trionfando per 1-0 e portandosi da sola in vetta alla classifica. Gara tesa, con pochissime occasioni da gol da una parte e dall’altra e, in compenso, proteste varie e assortite per un paio di rigori non concessi dall’arbitro Orsato.

E così, all’inizio della ripresa, ecco che arriva il classico episodio a squarciare in due la gara come un fulmine: Calabria fa partire un tiro sporco dal limite, Giroud ci mette il piedone da vero rapace dell’area di rigore e batte Ospina. Un risultato che non cambia più, perché i rossoneri sono quasi perfetti in difesa e non lasciano agli avversari lo spazio per una reazione concreta. Classifica: Milan primo da solo con 60 punti, Inter seconda (e con una partita in meno) con 58, mentre il Napoli rimane a 57. Può essere una piccola svolta nella lotta Scudetto.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-MILAN 0-1

MARCATORI: 49′ Giroud

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 5,5, Mario Rui 5,5; Lobotka 5,5 (81′ Anguissa sv), Fabian Ruiz 4,5 (76′ Mertens 5,5); Politano 5 (67′ Ounas 6), Zielinski 5 (81′ Lozano 5,5), Insigne 5 (67′ Elmas 5); Osimhen 5,5. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6,5 (80′ Florenzi sv), Kalulu 6, Tomori 7, Theo Hernandez 6; Bennacer 6,5, Tonali 5,5 (68′ Krunic 6); Messias 6 (79′ Saelemaekers 5,5), Kessie 6, Leao 7 (89′ Ibrahimovic sv); Giroud 6,5 (68′ Rebic 6). All. Pioli.