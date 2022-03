Il Napoli non segna: due i principali imputati tra gli attaccanti

Il Napoli è la miglior difesa della Serie A ma ha anche il sesto attacco del campionato. Troppo poco per competere al vertice dato che ci sono squadre come l’Inter che hanno segnato 60 gol, mentre gli uomini di Spalletti sono fermi a 49. È importante non subire ma allo stesso tempo è importante anche segnare. Le statistiche dell’attacco del Napoli parlano chiaro, i gol sono davvero pochi e qualcosa bisogna cambiare.

Tuttosport punta il dito contro due giocatori azzurri che in queta stagione stanno deludendo: “Sul banco degli imputati (calcisticamente parlando) ci sono soprattutto Insigne e Politano , protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative per ciò che concerne i gol segnati. Pochissimi, 7 per Insigne (con 6 calci di rigore) ed 1 appena per Politano. La domanda è: in questo momento sono ciò che occorre per la fase realizzativa di Osimhen e del Napoli tutto? Probabilmente no ed il loro rendimento è nettamente al di sotto di quanto hanno fatto finora gli altri azzurri (solitamente) in panchina“.