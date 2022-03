Napoli, l’attacco non va in Champions: Insigne, Lozano e Politano i peggiori

Le statiche dell’attacco del Napoli sono pessime, gli azzurri hanno il sesto attacco della Serie A, hanno segnato gli stessi gol del Sassuolo: decimo in classifica. I numeri, molto spesso, non mentono, per questo analizzarli è importante, soprattutto quando si va in difficoltà. Il Napoli sta avendo un problema cronico con il gol, una difficoltà importante nell’ultimo passaggio ed un Osimhen fin troppo isolato a battagliare con la difesa avversaria.

Attacco Napoli: tutte le statistiche

Corriere dello Sport fa un focus sulla capacità realizzativa del Napoli che segna meno di Atalanta, Lazio e Verona. Gli azzurri fino ad ora hanno segnato 49 gol, mentre l’Inter ne ha segnati 60, la Lazio 57, il Milan 54, il Verona 53, l’Atalanta 50. La squadra di Spalletti resta la miglior difesa del campionato con 20 gol subiti, ma se resti a zero nella classifica delle reti segnate, come avvenuto con il Milan, si fa fatica a portare a casa i tre punti. L’errore di Orsato e Valeri è costato un possibile gol al Napoli, ma comunque anche con il Milan si è palesata una difficoltà importante degli azzurri a trovare la via del gol. L’area non è quasi mai piena. Molto spesso Osimhen è solo contro tutti e tante volte si segna con tiri da fuori area per l’incapacità di mettere il giocatore da solo davanti al portiere avversario.

I numeri di Politano, Insigne e Lozano

A deludere nel Napoli è quasi tutto il comparto offensivo. Osimhen ha segnato 11 reti in totale, 7 in Serie A ed è addirittura in crescita rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato, quando ne aveva segnati solo 4. Il nigeriano è stato fermato dagli infortuni, ma nelle ultime tre di campionato con Cagliari, Lazio e Milan non ha segnato.

Corriere dello Sport, mette in evidenza anche le ali spezzate del Napoli. Insigne ha segnato solo 7 gol, di cui solo uno su azione: la scorsa stagione era a quota 14. Politano ha siglato solo una rete, quella con la Juve, mentre alla 28^ della corsa giornata era a quota 8. In calo anche Lozano con 4 reti rispetto alle 8 dello scorso campionato, alla stessa giornata. A zero gol si trova Ounas. Per restare in tema di attaccanti Mertens ha segnato 7 gol, Petagna 3.