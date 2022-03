GAZZETTA – De Laurentiis cerca partener per il Napoli, la strategia

Aurelio De Laurentiis cerca partner internazionali per rafforzare finanziariamente il suo Napoli, Elysian Park è una delle soluzioni. Il produttore cinematografico sembra arrivato al limite delle sue possibilità, il Napoli si è sistemato in zona europea oramai da anni, ma non riesce a fare il salto di qualità, ovvero quello che serve per vincere in maniera costante. La sconfitta con il Milan ha frenato i sogni scudetto, anche se la società ci credere ancora.

Ma è chiaro che per competere anche in futuro serve altro, anche perché le altre società si muovono. Gli azzurri hanno dato una grande sterzata dal punto di vista del marketing, ma serve ancora altro. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Oggi Aurelio De Laurentiis appare più concentrato a cercare nuovi interlocutori e

partner sul mercato americano – il produttore è di casa a Los Angeles -, che gli consentano nuove prospettive di marketing per fare lievitare i ricavi. Fin quando questo non accadrà, massima attenzione al contenimento dei costi e dunque soprattutto del monte ingaggi“. Proprio da Los Angeles arriva la notizia di una collaborazione con Elysian Park società attiva nello sport e intrattenimento.

Ma in questo palcoscenico c’è anche la possibilità che De Laurentiis ceda il Napoli, per concentrare tutte le sue forze sul Bari. Un progetto molto simile a quello del Napoli quando fu preso dalla Serie C, che è molto più nelle possibilità finanziarie di De Laurentiis.