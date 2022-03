GAZZETTA – Napoli-Milan: confronto duro nello spogliatoio, il retroscena

La sconfitta con il Milan da parte del Napoli ha fatto crollare il sogno scudetto degli azzurri. Nonostante ci siano ancora le possibilità di giocare per il titolo, è come se la caduta del Maradona abbia inciso a livello morale, dopo al botta di adrenalina avvenuta con la Lazio.

Dopo Napoli-Milan c’era tanto sconforto nello spogliatoio. Gazzetta dello Sport riferisce di un retroscena: un confronto aspro tra i giocatori. Con alcuni giocatori più esperti che hanno messo in evidenza un impegno non all’altezza dell’importanza della partita. Una reazione a livello morale che è anche piaciuta a Luciano Spalletti, che l’ha vista nell’ottica di una voglia di reagire e di senso di appartenenza.

Pare che tra i giocatori ci sia stato un senso di smarrimento, come accadde il 23 maggio 2021 dopo il pareggio con il Verona che fece sfumare la qualificazione Champions League. Due partite fondamentali per raggiungere l’obiettivo, due delusioni cocenti. Spalletti però ha suonato la carica: “Bisogna reagire subito” ha detto il tecnico ai suoi calciatori. Domenica ci sarà proprio il Verona una squadra tosta quella di Tudor che ha creato problemi a chiunque. Il Napoli andrà a giocare allo stadio Bentegodi di Verona, lì dovrà dimostrare ancora una volta qualcosa.